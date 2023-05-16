Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İLBANK işbirliğiyle kentin 2055 yılına kadar içme suyu sorununu çözecek “Diyarbakır 2. Merhale İçme Suyu Projesi” için arıtma tesisinin kapasitesi arttırılıyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 2. kısım içme suyu arıtma tesisi projesinde çalışmalara başladı.

Bu çerçevede DİSKİ teknik ekibi, arıtma tesisinin temel sondaj ve zemin etüdü çalışmalarına alanda başladı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, İLBANK Bölge Müdürü Süleyman Halit Bayrak çalışmaları inceleyerek personelden bilgi aldı.

Projenin Diyarbakır’da içme suyu sorununu çözme açısından önemli olduğuna dikkat çeken Tutşi, nüfus artışları nedeniyle mevcut kapasitenin yeterli gelmediğini 2. merhaleyle kapasitenin arttırılarak bu sayede su arzı noktasında bir sıkıntı olmayacağını söyledi.

Tutşi, “Projeyle Dicle Barajından Diyarbakır’a saniyede 3 metreküp ilave su sağlanacak” Şehrin şu anda aldığı suyu 2 katına çıkarmış olacağız. Bu çok önemli bir proje. Diyarbakır’ın vizyon projelerinden bir tanesi, İnşallah 2055 yılına kadar Diyarbakır’da öngörmüş olduğumuz şehrin gelişimi, nüfus artışına göre Diyarbakır’ımız herhangi bir su sıkıntısı yaşamayacak.”

Yaklaşık 32 kilometre uzunluğundaki borular döşenerek yapılacak “Diyarbakır 2. Merhale İçme Suyu Projesi”nin sona ermesiyle Dicle Barajı’ndan yıllık 189,2 milyon metreküp içme suyu temin edilecek. Bu sayede kentin 2055 yılına kadar içme suyu sorunu çözülmüş olacak.

DSİ projeyi tamamladıktan sonra işletmeyi Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (DİSKİ) devredecek. 2. merhale tamamlandığında gelen suyun arıtılması için DİSKİ, mevcut artıma tesisinin kapasitesini arttırıyor.