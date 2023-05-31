Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin yolunda yapılan genişletme çalışması çerçevesinde içme suyu hatlarını taşıma işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün Mardin yolunda yaptığı yol genişletme çalışması nedeniyle yol ortasında kalan içme suyu hatlarında deplase (taşıma) işlemi başlattı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Sur ilçesine bağlı Mardin Yolunda devam eden çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Karayolları tarafından yürütülen yol genişletme çalışması nedeniyle şebekenin karayolunda kalacağından dolayı hattı kaydırmak zorunda kaldıklarını belirten Tutşi, “Bölgeden geçen içme suyu hattını iptal edilerek yolun dışında yeni yapacağımız şebekeye deplase edilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Burada yürüttüğümüz proje sayesinde olası olumsuzlukların önüne geçmiş oluyoruz” dedi.