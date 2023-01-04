Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda yağmursuyu problemini ortadan kaldırılıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda yağmursuyu problemini ortadan kaldırılıyor.

Geleceğe yönelik yeni çalışmalara imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte yeni gelişim ve dönüşümü gerçekleştirirken, aynı hizmeti kent merkezi ve bütün ilçelere de yayıyor.

Kayapınar ilçesinin altyapısını geliştirmek için 5 milyon 901 bin 900 TL tutarında yatırımı yeni açılacak caddeler ve bulvarlarda yapıyor. İlçede yağmur suyu hatları ayrılıyor ve yeni içme suyu şebeke hattı döşeniyor. Bu çerçevede kentin farklı noktalarında çalışan DİSKİ ekipleri, Kayapınar ilçesinde 3 kilometrelik yağmur suyu ile 4 kilometrelik yeni içme suyu şebeke hattı döşüyor.

17 ilçede çalışmalarını sürdüren DİSKİ Genel Müdürlüğü, yağmursuyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını sürdürürken deforme olan hatlarda ise revize çalışmaları gerçekleştiriyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek teknik personelden bilgi aldı.

Sağlam kentleşmede altyapının eksiksiz yapılmasının önemine değinen Tutşi, “Şehrimizde uzun soluklu çalışmaları gerçekleştiren DİSKİ, altyapıda ve içme suyunda sorun yaşamayacak planlı bir şehir için projeler geliştiriyor ve çalışmalarını buna göre yürütüyor” dedi.