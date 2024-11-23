Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde “huzur ve güven” uygulamasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İlçede dün suç ve suçluyu önlemeye yönelik huzur ve güven uygulaması kapsamında 8 farklı uygulama noktasında 81 personel, 11 sabit ekip ve 2 seyir halinde ekibin katılımıyla sorgulamalar yapıldı.

Sorgulamada; 769 şahıs, 251 araç, 7 metruk bina ve çevresi, 9 park ve bahçe, 3 mezarlık ve çevresi otogar ve çevresi, sorgulanıp kontrol edildi. Son 10 gün içerisinde yapılan uygulamalarda, uyuşturucu madde kullanan 12 şüpheliye adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliye adli işlem yapılmış olup, şüphelilerden 1’i tutuklandı.

Uygulamalarda,3 parça 20 gram metamfetamin, 32 parça (satışa hazır) 52 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.