Diyarbakır’da 2022 yılında otellerde konaklama sayısı açıklandı, huzur ve güven ortamı 1 milyon 70 bin 436 turistin konaklamasını sağladı. Yetkililer, kenttin riskli haritadan çıkmasıyla 2023 yılında 2 milyon turist ağırlamayı beklediklerini kaydetti.

Diyarbakır’da 2022 yılında otellerde konaklama sayısı açıklandı, huzur ve güven ortamı 1 milyon 70 bin 436 turistin konaklamasını sağladı. Yetkililer, kenttin riskli haritadan çıkmasıyla 2023 yılında 2 milyon turist ağırlamayı beklediklerini kaydetti.

Diyarbakır’da devletin imkanlarıyla dev yatırım ve tarihin dirilişi olan Sur ilçesindeki yüzlerce eser ve tarihi alanlar, Surlar, Hevsel Bahçesi, dünyanın odağı olan Zerzavan Kalesi’nin gün yüzüne çıkarılması yanı sıra onlarca medeniyete ev sahipliği yapan tescilli medeniyet şehri, binlerce turiste ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 2022 yılında huzur ve güven ortamıyla kente otellerde 1 milyon 70 bin 436 yerli ve yabancı turist ağırlandı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün verilerine göre, 2021 yılında 847 bin 877’yken 2022 yılında bu sayı yüzde 25’e oranla 1 milyon 70 bin 436’ya yükseldi. Otel işletmecileri, 2023 yılında riskli haritadan adı çıkartan Diyarbakır için 2 milyona aşkın konaklama beklentisi olduklarını değerlendirdi.

“İngiltere, Hollanda, Almanya ve Irak’tan gelenler oluyor”

Plaza Otel Genel Müdürü Osman Kaya, kente birçok ülkeden turist akımı gerçekleştiğini kaydederek, misafirperverliği ve tarihi mekanları görenlerin şaşırdığını söyledi. Kaya, “2021 yılına oranla sayılarda yüzde 25 bir artış var. 847 bin 877’den 1 milyon 70 bin 436’ya çıkan bir konaklama sayımız var, bu da Diyarbakır için güzel bir şey. Diyarbakır’ın güven ve huzur ortamından dolayı bu sayıda artış var, 2023 yılında bu sayının 2 milyona dayanmasını bekliyoruz" dedi.

Bu artışın en büyük etkeni Mardin ve Diyarbakır’ın riskli bölgeden çıkarılmasından kaynaklı olacağını beklediklerini kaydeden Kaya, "Konaklama olarak 2,5 milyon turisti konaklatma kapasitemiz var. Gelenler daha önce böyle bir Diyarbakır hayal etmediklerini, çok farklı bularak geçmişte gelmediklerinin pişmanlığını belirtiyorlar. Gelenler arasında genelde yurt dışında İngiltere, Hollanda, Almanya ve Irak’tan oluyor. Yerli turistlerimizde geldikleri zaman misafirperverliğimizi çok etkilendiklerini ve tekrar ziyaret etmek istediklerini belirtiyorlar. Diyarbakır’da tarih anlamında birçok gezilecek yer var, medeniyetler şehri yapılan gezilerde memnuniyet belirtiyorlar. Turistlere çağrımız Diyarbakır hayatınız boyunca görebileceğiniz en güzel şehirlerden biridir, mutlaka gelip görmelerini tavsiye ediyoruz, biz güler yüz ve misafirperverliğimizle onları ağırlamaktan mutluluk duyacağız” ifadelerinde bulundu.