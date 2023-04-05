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Diyarbakır’da, dün Dicle Üniversitesi sınırları içinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Başörtülü kadınlara hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

Başörtülü kadınlara hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

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