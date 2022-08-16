Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kentte hububat tarımının tamamlandığını ve bununla birlikte anız yangınları konusunda çiftçilere uyarıda bulundu.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kentte hububat tarımının tamamlandığını ve bununla birlikte anız yangınları konusunda çiftçilere uyarıda bulundu.

Türkiye’de önemli tarım arazilere sahip olan Diyarbakır’da hububat hasadı büyük ölçüde tamamlandı. Kentte buğday, arpa, mercimek gibi gıda ürünlerinin hasadı bitti. Pamuk ve mısır hasadında ise çiftçiler faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, hububat hasadının tamamlanmasıyla çiftçilere de uyarıda bulundu.

Diyarbakır’da üretim sezonu hububat ve mercimekte tamamlandığını belirten Atalar, süreçte pamuk ve mısır hasatları olduğunu söyledi. Kentte daha önce çok büyük sorun haline gelen anız yangınları olduğunu hatırlatan Atalar, “Son zamanlarda yaptığımız eğitim çalışmaları, gerekli cezai müeyyideler hepsi değerlendirildiğinde alınan tedbirlerle beraber çiftçinin de bilinçlenmesi çok daha iyi noktalara geldi. Anız yangınları ciddi oranda azaldı. Hala münferitte olsa anız yangınlarıyla karşılaşabilmekteyiz. Bu, bizleri çok üzmektedir. Çünkü doğal felakettir. Tabiat dengesini bozmaktır, topraktaki ve toprak üstündeki tüm canlıları yakmak demektir. Bunun hem dinen, hem de topraktaki mikroorganizmaların ölümüne sebep olmaktadır” dedi.

Topraklarda çoraklaşmaya ve ileriki yıllarda verim düşüklüğüne sebep olmakta olduğuna dikkat çeken Atalar, “Toprakta organik madde oluşumunu sağlayan bütün canlı organizmalar yok edilmektedir. Dolayısıyla bu felaketten tamamen kurtulmamız gerekiyor. Üreticimizden beklentimiz anızlarını yakmamaları, bunlarla ilgili artık tarım makinaları bu işi kolaylaştırıyor. Anızlar, elektrik ve biyogaz üreten, tesisler bunu gelip almaktadırlar. Bismil ve Çınar ilçeleri civarında. Anızları yakmayı gerektirecek şartlar günümüzde ortadan kalkmıştır. Çiftçilerimizden anızları yakmamalarını temenni ediyoruz” ifadelerinde bulundu.