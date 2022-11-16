Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yiyecek-içecek sektör çalışanlarına hijyen ve temizlik eğitimi verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yiyecek-içecek sektör çalışanlarına hijyen ve temizlik eğitimi verdi.

Esnaf Daire Başkanlığı, yiyecek-içecek sektöründe çalışanların vatandaşlara daha iyi hizmet sunması ve daha hijyenik koşullarda üretim yapmalarını sağlamak amacıyla eğitim programı hazırladı. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda, uzman eğitmenler, sektör çalışanlarına kişisel temizlik, iş yerlerinde hijyenin önemi, iş yerlerinin temizliği, dezenfeksiyon, iş yerlerinde kullanılan alet ve ekipmanların temizliği, risk gruplarına göre gıdalar, gıda güvenliği, gıdaların muhafaza koşulları, gıda kaynaklı hastalıklar, mutfak kuralları, zehirlenmeler, bulaşıcı hastalıklar ve mikroorganizmalar başlıklarında eğitim verdi.

Eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verildi.