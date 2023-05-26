Diyarbakır’da jandarma ekipleri tarafından hırsızlık yaptığı gerekçesi ile aranan 3 şüpheli, yakalandıktan sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesine bağlı Kolludere Mahallesinde M.A. isimli şahısa ait evden kimliği belirsiz kişiler tarafından malzemeler çalındığı tespit edildi. Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; hırsızlık olayının şüphelileri S.K., B.K. ve Ş.Ç. icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu.