Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesinde yaşanan hırsızlık olaylarından sonra TV ve radyo vericilerinin güvenlik altına alınmasına yönelik çalışma başlıyor.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesinde yaşanan hırsızlık olaylarından sonra TV ve radyo vericilerinin güvenlik altına alınmasına yönelik çalışma başlıyor.

Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesinde bulunan ve hırsızlık olaylarına maruz kalan TV ve radyo vericilerinin güvenlik altına alınmasına yönelik yapılacak çalışmalar için Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Mehmet Mücahit Ceylan, incelemelerde bulundu.

İnceleme esnasında Vali Su, Talaytepe’nin fiziki olarak iyileştirilmesi için talimat verdi. İlk aşamada Talaytepe yolunun yapılacağı ve özel araçlar için giriş çıkışa kapatılacağı belirtildi. Öte yandan bölgenin güvenlik kameraları ile donatılması ve bu kameraların direkt emniyet birimlerine bağlı olması talimatı verildi.