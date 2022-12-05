Diyarbakır’da bir telefoncu dükkanı duvarını delen hırsızlar, çelik kasayı da matkapla açıp iş yeri sahibini 300 bin TL zarara uğratırken, 60 adet de telefon çaldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır’da bir telefoncu dükkanı duvarını delen hırsızlar, çelik kasayı da matkapla açıp iş yeri sahibini 300 bin TL zarara uğratırken, 60 adet de telefon çaldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, 30 Kasım gecesi Diyarbakır’da bir telefoncu dükkanına duvarı delerek giren hırsızlar, çelik kasayı çağırdıkları “çilingir” lakaplı hırsız matkapla açtı. İş yeri sahibi, 300 bin lira zarara uğratıldı. Meydana gelen hırsızlık olayında ayrıca 60 adet telefon çalındı.

Olay yerinden kaçan 3 şüpheli, ellerinde koli ve çantalarla olay yerinden uzaklaşırken yüzleri kapalı şekilde kameralara yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu detaylı inceleme sonucu olay yerinden 2 kilometre uzakta şüphelilerin yüzlerini açık bir şekilde görüntülemeyi başardı.

Şüphelilerin kimliklerinin R.G., M.G. ve Ö.K olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı gün yapılan operasyonda şüphelileri çalıntı 59 adet telefonla yakaladı. Ele geçen telefonlar iş yeri sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.