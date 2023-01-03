Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Acu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İkinci Başkanı Avukat Murat Aksu ve birçok vatandaştan aldığı mamaları sokak hayvanlarının kaplarına bıraktı.

Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Acu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İkinci Başkanı Avukat Murat Aksu ve birçok vatandaştan aldığı mamaları sokak hayvanlarının kaplarına bıraktı.

Sokak hayvanları için seferber olan dernek başkanı Yılmaz Acu, kendisine gelen mama destekleri ile Diyarbakır’da sokak sokak gezerek aldığı mamaları hayvanların kaplarına bırakıyor. Acu, “Hayırsever kişiliği ve çalışkanlığıyla sevilen Murat Aksu Bey’den, kedi ve köpekler için mama talebimiz olmuştu. Sağ olsun beni kırmadı. Hayvan dostudur ve bugüne kadar, sosyal yardım projelerine, birçok defalar destek olmuştur. Malum, kış aylarındayız, havalar çok soğuk. Dolayısıyla, hayvanlar yiyecek bulmada çok zorlanıyorlar. Hepimiz, imkanlar dahilinde evlerimizin önüne bir tas su ve yemek artıklarımızı bırakabilsek, hayvanlarımız su ve yemek ihtiyaçlarını gidermiş olurlar. Desteklerden ötürü herkese çok teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.