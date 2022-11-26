Diyarbakır’da havaların soğuması ile artan balık satışları ciğer ve kebabın tahtını salladı. Ciğer ve kebabın yerini alan balık, gördüğü yoğun ilgi ile Diyarbakırlıların vazgeçilmezi haline geldi.

Diyarbakır’da havaların soğuması ile artan balık satışları ciğer ve kebabın tahtını salladı. Ciğer ve kebabın yerini alan balık, gördüğü yoğun ilgi ile Diyarbakırlıların vazgeçilmezi haline geldi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin zengin gastronomi kentlerinden Diyarbakır’da başta ciğer olmak üzere kebap türleri yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi olurken, kış aylarında vücut direncini arttırıcı besinlere yönelen Diyarbakırlılar son dönemde ciğer yerine balığı tercih ediyor. Kış aylarında satışların günde 500 kilograma kadar çıktığını söyleyen 12 yıllık balıkçı İhsan Kudat, vatandaşların çupra, alabalık, palamut, mezgit, hamsiyi tercih ettiğini dile getirdi. Kudat, “Günde ortalama 35 çeşit balık satışa sunuyoruz, 250 ile 300 kilogram arası satışımız var. Bu ay satışların 500 kilograma çıkmasını bekliyoruz. Yoğunluk çok iyi, balık kültürü Diyarbakır’da akşam yemeklerinde tercih ediliyor, yetişemiyoruz resmen. Yüzde 95 oranında pişirip satıyoruz, çiğ satışımız düşük. Özellikle 6 yılda balık ciğeri sarstı, balık severler artıyor. Özellikle kış aylarında bizim halkımız balığa yönelmiş durumda. Ciğer severler yılın 12 ayında tercih etse de kış aylarında ciğerin tahtını sallıyoruz. 6 çeşit arasında Diyarbakır’ın sevdiği çeşitler ağırlıklı çupra, alabalık, palamut, mezgit, hamsi tercih ediliyor. Taze balık sert olması gerekiyor. Gözlerinin parlak, solungaçlarının pembe olması tazeliğin başlıca belirtisidir. Omega açısından çok zengin ve proteini yüksek. Yağlı balıkların ızgarada, az yağlı ve yağsızların ise tavada kızartılması daha iyi olur. Balığın yanında ayran tüketilir mi sorusu da çok soruluyor. Taze ise yanına ayran ve süt bile içilir. Söylenenler şehir efsaneleri” dedi.