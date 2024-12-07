Diyarbakır’da 2 gündür etkili olan sis nedeniyle hava ve kara ulaşımında aksamalar meydana geldi.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, hem kara hem de hava ulaşımında aksaklıklara neden oldu. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20-30 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle bazı İstanbul ve Ankara uçuşları iptal edilirken, bazı seferlerin ise gecikmeli olarak yapılacağı bildirildi. Kara yolunda ise sürücüler, kontrollü şekilde ilerledi.