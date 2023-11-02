Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Hanımevi Millet Kıraathanesinde kadınlar; tekstil, el sanatları gibi kurslarda ürettikleri ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Yenişehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Hanımevi Millet kıraathanesinde kadınların sosyalleşmesi, sorunlarına çözüm bulması, birçok etkinlik ve eğitimin verildiği merkezde yüzlerce kadın; tekstil, el sanatları, okuma yazma, Kur’an-ı Kerim ve aşçılık gibi önemli kursları tamamlayarak ev ekonomilerine de katkı sağlayıp almış oldukları sertifikalarla sosyal yaşamdaki konumlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Belediye bünyesinde yapmış oldukları projelerle ev hanımlarının sosyalleşmesi ve iş imkanlarının oluşturulması için kurslar verdiklerini belirten Yenişehir Belediyesi Kadın Maliye Hizmetleri Müdür Vekili Yasemin Ensari, eğitim verdikleri ev hanımlarının tekstil fabrikalarına istihdam sağladıklarını söyledi.

Millet kıraathanesinde çeşitli kursların verildiğini söyleyen Ensari, “Bu kıraathanemiz 2022 yılından itibaren faaliyetlilerini yürütmeye başladı. Millet Kıraathanesinin içerisinde çok farklı meslekli eğitim kurslarımız var. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik kurslar düzenlemekteyiz. Bu kurslarımız çerçevesinde aşçılık, el sanatları, dikiş nakış ve tekstli atölyeleri gibi farklı alanlarda kurslarımız bulunmakta. Daha çok burada YESMEK Projemiz çerçevesinde kurslar açmaktayız. Tekstil kurslarımız olmak üzere yaklaşık 7 sınıfımız mevcuttur” dedi.

"260’a yakın ev hanımını tekstil fabrikalarında işe yerleştirdik"

Aylık 350 kadına eğitim verdiklerini ifade eden Ensari, “Bu kadınlarımıza tekstil fabrikalarında işe yerleştirme yönünde eğitimler veriyoruz. Daha çok ev hanımları, hiç dışarıya çıkmamış eğitim almamış kadınlara 1-1,5 ay eğitim veriyoruz. Bu eğitimler sonunda tekstil atölyelerine ya da fabrikalarında işe yerleşmelerini sağlıyoruz. Bu çerçevede şimdiye kadar 260’a yakın ev hanımını tekstil fabrikalarında işe yerleştirdik. Biliyorsunuz ki ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ölçen en önemli parametrelerden biri kadının eğitime ve iş hayatına katılım sağlamasıdır bizde daha çok bunu yapmaya çalışıyoruz projemizle” diye konuştu.

Genellikle 25 yaşından 70 yaşına kadar gelen kursiyer kadınların olduğunu aktaran Ensari, şöyle konuştu:

“Sınıflarda yapılacak olan ürünleri daha çok kendileri kullanıyor. Malzemeyi biz tedarik ediyoruz. Onlar hem o ürünleri farklı alanlarda kullanıyorlar ve ev ekonomilerine de katkı sunmuş oluyorlar. Haftanın 7 günü sabah 08.00-20.00 saatlerinde yürütüyoruz. Aynı zamanda gelen vatandaşlarımıza etkinlikler düzenleyerek hem kurum içi hem de şehirlerarası kültürel ve sanatsal etkinliklere katılmış oluyorlar. Gelen hanımlarımız burada çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Bizlerde daha çok proje üretmeye gayret gösteriyoruz. Yenişehir Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Murat Beşikçi’nin çok fazla destekleri oluyor. O da proje üretmeye, kadınlarımızın hayatına farklılık katmayı çok seviyor."

Sabah çocuğu ile birlikte yarım günde olsa kursa geldiğini belirten Leyla Özdemir, Evde boş vakit geçiren ev hanımlarına çeşitli kurslara gitmeleri ve ev ekonomisine katkıda bulunmaları için çağrıda bulundu. Özdemir, “Ev hanımları için çok güzel bir ortam. Kendimize evde boş duracağımıza gelip burada evimize destek sağlıyoruz. Çocuğumla beraber yarım gün de olsa geliyorum günümü dolu dolu geçiriyorum. Dışarıda alacağım şeyin maliyetini yarı yarıya düşürüyorum ve evimin mutfağına destek olmuş oluyorum. Evde oturan kadınlarımız evde oturmasını istemiyorum. Gelsinler burada kurslarımız var. Hem el sanatları, dikiş ve aşçılık kursu olsun gelip kendilerini geliştirsinler” ifadelerinde bulundu.

Çocuğunu okula gönderdikten sonra gelip el sanatlarıyla uğraştığını ifade eden Mahide Çelik, ev hanımlarına böyle kurumlarda eğitim görmelerini tavsiye etti.

Özdemir, “Çocuğumu okula gönderdikten sonra buraya gelip arkadaşlarla hem el sanatları hem de zamanımı geçirmek amacıyla el işleriyle uğraşıyorum. Burada artık bir aile olduk. Zaten sabah geliyorum hep birlikte kahvaltı yapıyoruz. Kendi çabalarımızla bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bize sunulan hizmetlerden çok memnunuz. Ellerinde geldiğince bizlere destek olmaya çalışıyorlar. Bunları kendi çabalarımızla değil onların vermiş olduğu malzemelerle yapıyoruz. Ev hanımlarının evde oturmaktansa böyle kurumlara gelmelerini tavsiye ediyorum. Benim eşimde öğretmen onun tavsiyesi üzerine geldim evde oturunca kızıyor” dedi.