Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, hamama giden ailenin bulunduğu otomobilin takla attığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Çermik’in Akkoyunlu köyünden ilçe merkezine hamama giden ailenin bulunduğu plakası öğrenilemeyen otomobil, Başarı Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan 6 kişiden Mehmetcan G. ve Emircan G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 4 kişi ise olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.