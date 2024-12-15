Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinanköyü Mahallesi’nde hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada İhsan Işık (38) hayatını kaybederken, M.I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye sevk edilirken, Işık’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak defnedildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.