Diyarbakır’da Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde “Güvenlik Birimleri Öğrenci Buluşması” etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyetin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde “Güvenlik Birimleri Öğrenci Buluşması” etkinliği düzenlendi. Faaliyet çerçevesinde 40 lise öğrencisine; Su Altı Arama Kurtarma, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısmı ve Jandarma Asayiş Komando timlerince stant kurularak temsil ve tanıtım faaliyetleri ile köpek unsurlarınca gösteri yapıldı.

Etkinlik sonunda öğrencilere hediye, hatıra fotoğrafı ve çeşitli ikramlıklar takdim edildi.