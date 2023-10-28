Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gürültü yönetmenliği çerçevesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde gürültü kirliliği denetimi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını etkileyen gürültü kirliliğiyle mücadele amacıyla ’Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ çerçevesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Yenişehir ilçesinde bulunan Sanat Sokağında canlı müzik yayını esnasında yasal sınırı aşarak gürültü kirliliğine neden olan işletmeleri, ses ölçüm cihazıyla tespit edip kamerayla kayıt altına aldı, ardından durum tespit tutanağı tuttu.

Denetimde ses yüksekliğiyle vatandaşların rahatsız olmaması için işletmeleri bilgilendirildi, gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri anlatıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler denetimlerine aralıksız devam edecek.