Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezinde günlük ortalama 100 bin ton atık suyun 174 bin metreküp gün kapasiteli alanda arıtıldığını açıkladı.

Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Selim Arar, şehrin merkezinde 1 adet, Dicle ve Hani ilçelerinde de 1’er adet ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin olduğunu söyledi.

Araz, Sur ilçesindeki Diyarbakır İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde 47 personelle kent merkezinden gelen atık suların arıtıldığını ifade ederek, “Bizim il genelinde merkezde 1 adet ileri biyolojik atık su arıtma tesisimiz, Eğil ilçemizde biyolojik atık su arıtma tesisimiz ve Bismil ilçemizde ileri biyolojik atık su arıtma tesisimiz tamamlanmış, şu anda işletmeye almış durumdayız. Diğer ilçelerimizde de Hani ilçemiz ve Dicle ilçemizde şu anda atık su arıtma tesislerimizin inşaatı devam etmektedir. Bu yılın sonuna doğru inşaatlar tamamlanıp, işletmeye almayı planlıyoruz. Bir diğer ilçelerimiz olan Ergani, Silvan, Çınar, Çermik ve Lice ilçelerimizde atık su arıtma tesislerimizin proje aşmaları devam etmektedir. Bu projeler tamamlandıktan sonra bunların inşaat aşmasına geçeceğiz” dedi.

Her gün düzenli şekilde say sistemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne atık suyun arıtıldıktan sonraki numunesini verdiklerini dile getiren Araz, “Merkez ileri biyolojik atık su artıma tesisimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile beraber 2004 yılında arıtma tesisimizin ilk aşaması fiziksel arıtma ünitelerini tamamladık ve işletmeyi aldık. Daha sonradan 2017 yılında Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin ünitelerini tamamladık ve işletmeye aldık" diye konuştu.

"Bizim buradaki arıtma tesisimiz sürekli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimi altındadır" diyen Araz, "Burada kurulan say sistemi vardır. Bu say sisteminden günlük rutin olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenli bir şekilde veriler iletilmekte ve onlarda bakanlığa iletmektedir. Herhangi bir olumsuzluk durumunda gerekli işlemler yapılmaktadır. Bizim merkez atık su arıtma merkezimizin kapasitesi 174 bin metreküp gün kapasitelidir. Diğer ilçelerimizdeki Bismil Atık Su Arıtma Tesisi’mizin kapasitesi yaklaşık 12 bin 500 metreküp gün kapasiteli, Eğil ilçemizin de bin metreküp gün kapasitelidir” şeklinde konuştu.

Atık su tesisindeki çamurlardan yoğunlaştırıcı havuzlar aracılığıyla biyogaz elde ettiklerini söyleyen Araz, “Şu anda merkez atık su arıtma tesisimizde 47 personel ile arıtma tesisini işletiyoruz. Arıtma tesisimizde bizim kent merkezimizden toplanan atık sular kolektör hatları ile arıtma tesisimize geliyor. İlk olarak gelen sular kaba ızgaradan ve ince ızgaradan geçtikten sonra, ön çökeltme havuzlarına gelmekte, ardından fosfor havuzlarına, oradan havalandırma havuzlarına ve son çökeltme havuzlarına gönderilerek arıtma işlemi tamamlanmaktadır. Bu işlemler sırasında karbon, azot ve fosfor giderimler yapılmaktadır. Ayrıca bizim ön çökeltme havuzlarında ve son çökeltme havuzlarının diplerinde biriken çamurlar bizim yoğunlaştırıcı dediğimiz havuzlara gönderilmektedir. Oradan da çürütücü tanklara gönderilmektedir. Buradaki arıtma tesisimizin bir özelliği de çürütücü tanklarda biyogaz elde etmekteyiz. Elde ettiğimiz gazları, biz tesisimizin mevsimsel değişmekle beraber yüzde 50 civarında elektrik enerjisini buradan karşılıyoruz” ifadelerinde bulundu.