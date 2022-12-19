Diyarbakır, güne sisle başladı. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü; bazı uçak seferleri gecikmeli gerçekleşirken, İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya seferleri iptal edildi.
Diyarbakır, güne sisle başladı. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü; bazı uçak seferleri gecikmeli gerçekleşirken, İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya seferleri iptal edildi.
Diyarbakır’ı 3 gündür etkisi altına alan yoğun sis, uçak seferlerini vurdu. Sabah saatlerinde gecikmeli gerçekleşen seferler görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesiyle İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya seferleri iptal edildi.
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