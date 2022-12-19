Diyarbakır’ı 3 gündür etkisi altına alan yoğun sis, uçak seferlerini vurdu. Sabah saatlerinde gecikmeli gerçekleşen seferler görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesiyle İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya seferleri iptal edildi.

Ankara’da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara’da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır, güne sisle başladı. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü; bazı uçak seferleri gecikmeli gerçekleşirken, İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya seferleri iptal edildi.

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