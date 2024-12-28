Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, görme engellilere yönelik “Bağımsız hareket eğitimi” düzenleyecek.DİYARBAKIR (İGFA) - Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında körlerin bağımsız ve güvenli bir şekilde hareket etmesi amacıyla “Bağımsız hareket eğitimi” düzenleyecek. Eğitim için başvurular 26 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yapılacak. Eğitim, başvurular tamamlandıktan sonra 6 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde bulunan Mola Evi’nde verilecek.

Birçok konuda eğitim verilecek

Eğitimde, içerik olarak duyusal ayırt etme ve kavramlar ayırt etme teknikleriyle başlayarak, arama teknikleri ve yönelim becerilerine kadar çeşitli konular işlenecek. Katılımcılar, takip ve rehberle yürüme teknikleri ile baston kullanımı konularında da eğitim alacak.

Eğitim engelliler için önemli bir adım olacak

Eğitimle, körlerin daha bağımsız ve güvenli bir şekilde hareket etmelerinin sağlaması amaçlanıyor. Eğitim, toplumsal farkındalığın artırılması ve engellilerin günlük yaşamlarını daha bağımsız bir şekilde sürdürebilmeleri için önemli bir adım olacak.

Eğitimden faydalanmak isteyen körler, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığına 26 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında başvurabilir.