Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 7-14 Ocak Beyaz Baston Körler Haftası nedeniyle körlere yönelik bağımsız hareket uygulaması eğitimini başlattı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Beyaz Baston Körler Haftası kapsamında körlerin bağımsız ve güvenli bir şekilde hareket etmesi amacıyla Yenişehir Şehitlik Mola Evinde bir ay sürecek bağımsız hareket uygulaması eğitim programı başlattı. Eğitimde, duyusal ayırt etme ve arama teknikleri ile yönelim becerilerine kadar çeşitli konular işlenecek. Katılımcılar, takip ve rehberle yürüme teknikleri ile baston kullanımı konularında da eğitim alacak. Eğitimle katılımcıların hem baston kullanımının teşvik edilmesi sağlanacak hem de daha bağımsız ve güvenli bir şekilde hareket etmelerinin önü açılacak. Ayrıca eğitime katılım sağlayan körlere Büyükşehir Belediyesi tarafından beyaz baston verildi. Eğitime katılmak isteyen körlerin, Sümerpark Ortak Yaşam Alanındaki Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvurmaları istendi.

Eğitmen Abdülmecit Yılmaz, eğitimi, körlerin hayatını tek başına idame etmeleri için düzenlediklerini söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu:

’’7-14 Ocak Beyaz Baston Körler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapılıyor. Biz insanların bilinçlenmesi için bu eğitimi yapıyoruz. Aynı zamanda kör arkadaşlarımızın evlerinden çıkmalarını arzu ediyoruz. Eğitime şu an 10 kişi ile başladık. Bu eğitimimiz bir aylık bir süreyi kapsayacak. Eğitimlerin ardından arkadaşlarımızın beyaz bastonu yaygın olarak kullanmalarını amaçlıyoruz. Beyaz baston aslında hayatın anlamı, çünkü biz beyaz bastonla dışarıda bir yerden başka bir yere gitmek istediğimizde, önümüzde bulunan engelleri tespit edip rahat bir şekilde yürümeye çalışıyoruz.”