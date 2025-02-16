Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 8 yıldır pasif durumda olan ses kayıt stüdyosunu onararak görme engellilerin faydalanacağı Sesli Kütüphane Projesi’ni yeniden hayata geçirdi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, görme engellilerin yazılı materyallere erişebilirliğini sağlamak amacı ile Sesli Kütüphane Projesini 8 yıl aradan sonra yeniden başlattı. Sesli Kütüphane, görme engellilerin yazılı materyallere erişmesini sağlayacak.

Sümerpark Ortak Yaşam Alanında "Erişebilir Ortak Yaşam" mottosuyla oluşturulan ses stüdyosunda çalışmalar gönüllü ağı üzerinden yürütülecek. Proje kapsamında, görme engelli vatandaşlar için ders kitapları, öykü, şiir ve roman gibi okuma materyalleri seslendirilecek. Seslendirilen eserler arşivlenecek.

Arşivlenen sesler, Büyükşehir Belediyesi web sitesi ve Amida Halk Kütüphanesi’nde hizmetine sunulacak.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanı İsmail Değirmenci, kentteki tüm çeşitliliğe değinerek birlikte ve ortak yaşam amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Değirmenci, "Sesli Kütüphane’yi hayata geçirirken erişebilirliği ve sürdürebilirliği ön plana aldık. ‘Erişilebilir Ortak Yaşam’ mottosuyla 8 yıl aradan sonra Sesli Kütüphane’yi yeniden hayata geçirdik. Bu anlamda akademik düzeyden dünya klasiklerine uzanan geniş bir yelpazede okumaları yapmak için bütün gönüllü okuyucularımızı, okuma yapmaları için hafta içi her gün Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’na bekliyoruz" dedi.