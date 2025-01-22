Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşımını sağlamak amacıyla kurduğu Gıda Denetim Koordinasyonunu 2025 yılında daha da etkin hale getirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı gıda denetim ekipleri ile Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin, restoran, kafe, çay ocağı, lokanta, pastane ve imalathane gibi halk sağlığını doğrudan ilgilendiren işletmelerde gıda denetimlerine 2025’te de devam edeceği belirtildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde oluşturulan Gıda Denetim Koordinasyonu bünyesinde denetim ve eğitim çalışmalarını hızlandıran ekiplerin, kent merkezi ve 17 ilçede faaliyet gösterdiği kaydedildi. Gıda Denetim Koordinasyonunda görev alan personele verilen eğitimlerle, zabıta ekiplerinin gıda denetimlerinde daha etkin ve yeterli hale gelmesinin sağlanacağı, ekiplerin yönetmelikler ve denetim ilkeleri konusunda güçlendirileceği, özel sektörde faaliyet gösteren gıda üretim firmalarına, üretim süreçleri ve hijyen konusunda da eğitim verileceği bildirildi.

Esnaf denetimlerinde yapılan işbaşı eğitimlerinin süreleri artırılacağı ve denetimlerin yanında daha fazla bilgilendirme yapılarak gıda kontrol ekiplerinin, ilçelerdeki sahada çalışmalar yaparak kırsal bölgelerdeki gıda denetim hizmetlerine teknik destek vereceği açıklandı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Vahap Saçaklı, 2024 yılında 7 bin 500 iş yerinde denetim yapıldığını ve 3 tona yakın tarihi geçmiş ürünün imha edilerek halk sağlığını korunduklarını söyledi. Saçaklı, ’’2025 yılında da halkımızın güvenli gıdaya ulaşması için diğer kurumlarla da yeni koordinasyonlar kurup bu çalışmaları en üst limite çıkaracağız. Özellikle Zabıta Dairesi Başkanlığı ve diğer kurumlarla devam eden koordinasyonlara ek olarak yeni çalışmaların alt yapısı yapılan yazışma ve toplantılarla kısa bir süre içerisinde aktif hale gelecektir’’ dedi.