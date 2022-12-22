Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ‘Gönülden Gönüllülere Kulübü’ işbirliği çerçevesinde “Kariyer Söyleşileri” etkinliği gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ‘Gönülden Gönüllülere Kulübü’ işbirliği çerçevesinde “Kariyer Söyleşileri” etkinliği gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda İl Müftü Yardımcısı Mehmet Demir, öğrencilerle bir araya geldi. Demir, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Müftülük olarak her daim gençlerin yanında olduklarını ve gençlik için her imkanı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Demir, öğrencilerin hangi alana, hangi branşa yönelirse yönelsin mutlaka Kur’an’ı Kerim ışığından ve peygamber sünnetinden kopmamalar gerektiğini vurgulayarak, gençliğin öneminden bahsetti.

"Kariyer Söyleşileri" soru cevabın ardından sona erdi.