Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Kayapınar Belediyesi arasında gençlere yönelik çalışmalar için iş birliği protokolü imzalandı.

DTSO ve Kayapınar Belediyesi arasında gençlere yönelik çalışmalar için işbirliği protokolü imzalandı. İki kurum arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 2025 yılında yapılacak çalışmalar da açıklandı. İş birliği protokolünü değerlendiren Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Berivan Gülşen Sincar, “Belediye olarak Kayapınar ilçesinde gençlere, çocuklara, kadınlara ve engellilere yönelik politikalara öncelik veriyoruz. Sosyal, kültürel çalışmaların yanında çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin farklı fırsatlara erişimleri bizim için oldukça önemli. Gençler, özellikle de genç kadınlar ve engelliler için özgün politikalar ve çalışmalar geliştirmemiz gerektiğinin farkındayız. Diyarbakır, genç kadınların ekonomiye katılımda en çok zorlandıkları ve gençlerin terk ettiği kent durumunda. Gençlerin yetenekleri geliştirmek, daha nitelikli işlere erişimlerini desteklemek için gençlere yönelik beceri geliştirme, gençlik gruplarını ve inisiyatiflerini destekleme ve gençlerin özgür bir şekilde yararlanabileceği yeni alanlar ve yapılar oluşturmak istiyoruz. Aynı şekilde engelli bireylerin istihdama katılımını da desteklemek istiyoruz. Bu tür çalışmalar için de yerelde bu alanda çalışan ve bu alana odaklanan yapılar ile işbirlikleri geliştirmek istedik. İki kurumun sahip olduğu kaynakları ve becerileri bir araya getirerek daha etkili sonuçlar geliştirebileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, son 3 yıldır bu alanda Diyarbakır Sanayi Mektebi, Girişimci Destek Merkezi ve Gastro İnovasyon Merkezinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, gençlerin kent ekonomisinin geleceği için oldukça önemli olduğunu belirtti. Kaya, “Oda olarak sağladığımız ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile gençler ve özgün olarak genç kadınlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu süre içinde daha çok yeni beceriler kazandırmaya, işletmelerde staj yapmalarına, işletmeler ile eşleştirmeye ve farklı alanlarda iş fikirleri geliştirmelerine odaklandık. Özellikle kent merkezinde belirli bir genç sayısına ulaştık. Ancak daha fazla gence ulaşmak, gençler için daha sürdürülebilir ve etkin çalışmalar yapmak için özellikle yerelde işbirliklerine ihtiyacımız var. Hem kent merkezi hem de kırsalda bu alanda belediyeler ile ortak çalışmalar yapabileceğimizi düşünüyoruz. Yine kentte engelli bireylerin istihdamına yönelik çalışmalar yapılmasına ihtiyaç var. Engelli bireylere belediyelerin desteği ve işbirliği ile ulaşabiliriz. Bizim deneyimlerimiz ve kaynaklarımız ile belediyelerin sahip olduğu kaynakları bir araya getirerek daha fazla gence, genç kadına, engelli bireye ulaşmamız ve daha etkili çalışmalar yapmamız mümkün” dedi.

2025’te yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Diyarbakır Sanayi Mektebi Koordinatörü Meryem Özdemir Ok, bu yıl içinde Akıllı Şehir ve İklim Değişikliği teması ile hackathon ve ideaton gibi gençler ve öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleneceği, kent hizmetlerine yönelik gençlerin geliştirdiği sosyal girişimcilik fikirlerinin hayata geçirilmesi için destekler sunulacağı ve yeni nesil meslekler alanında gençler ve özellikle de genç kadınlar için beceri kazandırma, mentörlük ve eşleştirme çalışmalarının yapılacağını ve engelli bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir şekilde eğitim ve destek modülleri tasarlamaya çalışacaklarını belirtti.

Törene; Kayapınar Belediyesi Eş Başkanları Berivan Gülşen Sincar, Cengiz Dündar, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, DTSO İş Kadın Meclisi Sözcüsü Filiz Ekingen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Defne Eyyubi ve Diyarbakır Sanayi Mektebi Koordinatörü Meryem Özdemir Ok ve belediye yetkilileri katılım sağladı.