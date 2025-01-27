Sabancı Vakfı tarafından yürütülen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Hibe Programı ve NEETPRO kapsamında DTSO ve DTSO Bilim Eğitim Vakfı bünyesinde yürütülen projeler çerçevesinde gençler ve işletmeleri bir araya getiren eşleştirme etkinliği düzenlenecek.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi bünyesinde 30-31 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek etkinlik farklı kurumlar ve yerel işletmeler işbirliğinde gerçekleştirilecek. Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, ’’Gençlerin işgücü piyasasını ve farklı alanlardaki fırsatları görmeleri ve tanımaları için bu çalışmayı yapıyoruz. Yerelden farklı sektörlerden 32 firmamız etkinliğe katılım sağlıyor. Eğitim verdiğimiz gençler, meslek lisesi son sınıf öğrencileri, üniversite ve ön lisans mezunu ve son sınıf öğrencisi gençlerimiz işletmeler ile iş görüşmeleri yapacaklar. İşletmeleri tanımalarını, iş görüşmeleri konusunda deneyim kazanmalarını ve yereldeki işgücü piyasasına hakim olmalarını istiyoruz. Aynı şekilde işgücü ihtiyacı olan işletmelerimizin de görüşme yapılan gençleri değerlendirmesini, kendi işe alımları için bir havuz oluşturmalarını hedefliyoruz. Etkinlik kapsamında ayrıca iş fikirleri olan gençler ile de görüşmeler yapılacak. Gençler iş fikirlerini kurulan masalarda yatırımcılar ile paylaşacak ve ihtiyaç duydukları iş kurma destekleri konusunda destek almaları sağlanacak. Bu çalışmayı TOBB Diyarbakır Kadın ve Genç Girişimci Kurullarımız, İş Kadınları Meclisimiz işbirliğinde yapacağız. Elbette gençler için yerel işletmelerde iş bulma ve kendi işini kurmanın yanında farklı fırsatlar da var. Etkinlikte bunlara da yer vermek istedik. Arya Yatırım Platformu kurucu ortağı Mümteha Adalı, Nestle çikolata eski genel müdürü Oben Akyol ve Onedocs kurucusu Emrullah Saruhan’ın katılımı ile düzenlenecek söyleşi, Habitat Derneği ile düzenleyeceğimiz Yapay Zeka Atölyesi ve Bazalt Gençlik Derneği ile düzenleyeceğimiz Gençler için AB Fırsatları Atölyesi ile gençlerin farklı fırsatlar konusunda farkındalığını da geliştirmek istiyoruz. Gençlere yönelik yaptığımız saha çalışmasında iş bulma ve kurma sürecinde yararlandıkları kaynakların çok sınırlı olduğunu gördük. Gençlerin erişebileceği ekonomik alanları tanıyabilecekleri, iletişim kurabilecekleri ve kendi aralarında da network oluşturabilecekleri fırsatlara ihtiyacı var. Bu nedenle bu tür çalışmaları düzenli periyotlarla yine farklı ortaklarla ve yerel işletmelerimiz ile sürdürmek istiyoruz. Bu etkinlikte öncelikle proje desteği veren kurumlarımız başta olmak üzere, işbirliği sağladığımız sivil toplum örgütlerine ve yerel işletmelerimize teşekkür ediyoruz. Gençleri bu etkinliğe katılmaya ve iş görüşmeleri, yatırımcı görüşmeleri ve yenilikçi fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz’’ dedi.