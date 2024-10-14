Diyarbakır’da itfaiye eri, vardiyada oldukları için düğününe gelemeyen arkadaşlarını bağlı oldukları istasyonda ziyaret ederek itfaiye araçları arasında doyasıya eğlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Bağlar İtfaiye Grup Amirliği’nde görevli itfaiye eri Hilmi Adıyaman, Hivru Adıyaman ile dün gece bir düğün salonunda dünya evine girdi.

Damat Adıyaman, vardiyada oldukları için düğüne gelemeyen arkadaşlarına gelinle birlikte gitti. Düğün sonrası eşi Hivru ve yakınları ile bağlı olduğu istasyona giden Adıyaman, görevdeki arkadaşlarıyla birlikte itfaiye araçları arasında gönüllerince halay çekti.