Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ev sahipliğinde 9-11 Kasım tarihleri arasında “Mezopotamya Gastronomi Zirvesi” düzenlenecek.

Diyarbakır’da 9-11 Kasım 2023 tarihleri arasında DTSO’nun ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı proje desteği ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi işbirliğinde “Mezopotamya Gastronomi Zirvesi” düzenlenecek.

Gastro İnovasyon Merkezi, son iki yıla yayılan bir dizi saha çalışması, eğitim ve etkinliklerin ardından şimdi akademisyenler, alanın uzmanları, ilgili kurum ve sivil toplum örgütü temsilcileri, gazeteciler, turizm ve gastronomi alanında çalışan şirketlerin yöneticileri ve bu alanda eğitim alan gençleri buluşturacak önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Zirve programı ile yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde farklı aktörlerin Mezopotamya coğrafyasına dair ortak bir şekilde öğrenmesi, tartışması ve yol haritası oluşturarak daha güçlü işbirlikleri sağlanması hedefleniyor.

Mezopotamya coğrafyasında tarımın, gıdanın ve yemeğin anlatısıyla başlayacak zirvede, Diyarbakır’ın sahip olduğu zengin gastronomi mirası ve ürün çeşitliliğine dair yapılan araştırmaların sonuçları paylaşılacak. Çataldan tarlaya gastronomi alanındaki yeni tartışmalar, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve deprem felaketi ile gıda üretim sistemlerinde karşılaşılan sorunlar zirvenin önemli tartışma alanları olacak. Küresel gıda sistemi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mevsimlik tarım işçiliğine dair güncel durum ele alınarak gastronomiye dair bütüncül politikaların geliştirilmesinin altı çizilecek.

3 gün sürecek zirve programı boyunca katılımcılara kentin kaybolmaya başlamış lezzetlerinden oluşan ikramlar sunulacak, yöresel yemek deneyim atölyeleri ile dengbej dinletisi düzenlenecek. Zirve, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nde Gıdanın İzinde Diyarbakır sunumu ile başlayacak, Çayönü gezisi ile tamamlanacak.