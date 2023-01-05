Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Patlamada, iş yerinde olan bir vatandaş hafif yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Selahattin Eyyubi Hastanesi’ne sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, bugün saat 13.00 sıralarında Bağlar ilçesi Emek Caddesinde yer alan bir işyerinde tüpten sızan gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir iş yerinde gaz sızması sonucu tüp patladı. Olayda bir kişi yaralandı.

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