Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde fırınlarda ekmek gramaj ve fiyat tarifesi denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde fırınlarda ekmek gramaj ve fiyat tarifesi denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanlığı, ekmek gramaj ve fiyat konusunda kentte faaliyet yürüten ekmek fırınlarını sıkı bir şekilde denetliyor. Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyet üzerine yapılan denetimlerde gramaj, fiyat tarifesi, hijyen ve iş yeri açma ruhsatları kontrol edildi.

Denetimlerde mevzuat dışı (gramaj eksikliği ve fiyat tarifesi) hareket eden iş yerleri hakkında belirlenen süre zarfında var olan eksikliklerin giderilmesi için durum tespit tutanağı tutuldu. Zabıta Daire Başkanlığı, denetim çalışmalarını 4 merkez ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınlarında sürdüreceği belirtildi.