Diyarbakır’da farklı suçlardan firari olan 4 hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından; aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan hakkında 28 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D., 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B., “hırsızlık” suçundan hakkında 14 yıl 39 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.R.G. ve 13 yıl 27 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F.D., operasyonlar sonucunda yakalandı.

Şahıslar, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.