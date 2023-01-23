Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde polis Kemal Güleç’in hayatını kaybettiğini belirlerken, 1’i polis 5 yaralı kentteki hastanelere sevk edildi.

Şehidin kanı yerde kalmadı aile güvenlik güçlerine teşekkür etti

Şehidin kanı yerde kalmadı aile güvenlik güçlerine teşekkür etti

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Kantar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FPH 196 araç, ana yolda bulunan bariyerler biçip içerisinde 2 polisin bulunduğu 46 AFF 530 plakalı otomobilin tavanını biçerek ardından 27 AHF 226 plakalı ticari araca çarparak durdu. Kazada, 1 polis şehit oldu; 1’i polis 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 polis şehit oldu, 5 kişi yaralandı.

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