Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayında yapılan asayiş operasyonlarının bilançosu açıklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayında yapılan asayiş operasyonlarının bilançosu açıklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayında yapılan operasyonlarda 3 bin 562 şüpheli yakalanırken, 201 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı. Operasyonlarda 203 tabanca, 31 av tüfeği, 46 kurusıkı tabanca, 1 uzun namlulu silah ve 2 bin 519 fişek ele geçirildi.

Halkın huzurunun devamı için operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.