Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 165’inci gününde kararlılıkla sürerken, iki ailenin daha katılmasıyla nöbetteki aile sayı 328 oldu.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 165’inci gününde kararlılıkla sürerken, iki ailenin daha katılmasıyla nöbetteki aile sayı 328 oldu.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, Eylül 2019’da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. Bin 165 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile çocuklarına kavuştu.

PKK terör örgütü tarafından oğlu Mehmet Sait Temel’in 2014 yılında 18 yaşındayken dağa kaçırıldığını iddia eden Mehmet Arif Temel, Mardin’den Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine katıldı.

Oğluna ’teslim ol’ çağrısında bulunan Temel, PKK terör örgütünün evladını okuldan kaçırdığını iddia ederek, “Oğlum 1996 doğumlu. 2014 yılında PKK oğlumu dağa kaçırdı. Oğlum kaçırıldığında 18 yaşındaydı. Nasıl gitti, kim götürdü onu bilmiyorum. Yalnız net bir bildiğim bilgi var; o da oğlum şu anda örgütün elinde. Çocuğumu PKK terör örgütünden istiyorum. Örgütten başka kimse kaçıramaz. Oğlum 2014 yılında okuldan dağa kaçırıldı. 7 yıldır oğlumun varlığını yokluğunu bilmiyorum. Kaçırıldığı günden bu yana hiçbir haber alamadım. Buraya gelmemin nedeni annesinin rahatsızlığından dolayıdır. Oğlum eğer beni görüp duyuyorsa kaçsın gelsin devletimize teslim olsun” dedi.

Bitlis’ten Diyarbakır’a gelerek kardeşi Taner Barüt için oturma eylemine katılan Rıdvan Barüt ise gazetecilere açıklamada bulunmadı.