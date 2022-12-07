Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti devam ederken, oturma eylemine 2 aile daha katıldı. Nöbetteki aile sayısı 337’ye yükseldi.

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti devam ederken, oturma eylemine 2 aile daha katıldı. Nöbetteki aile sayısı 337’ye yükseldi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 192’nci gününde kararlılıkla sürüyor.

2015’te 13 yaşında ilkokul öğrencisiyken kandırılarak kaçırılan kızı için Erzurum’dan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine başlayan baba Celal Karakaya, evladına evine dönmesi için çağrıda bulundu. Kızını 8 yıldır görmediğini söyleyen Karakaya, “Erzurum’dan evladım için oturma eylemine katıldım. Kızım Baharı 8 senedir göremiyorum. Kızımı kandırıp götürmüşler. Kızımın nerede olduğunu bilmiyorum. Kızımın dönmesini istiyorum. Kızım, annen ve baban her gün senin yolunu gözlüyor. Ben kızımın en yakın zamanda dönmesini istiyorum. Benim kızım gelene kadar burada bekliyor olacağım. Kızım evdeyken gece kaçmış. Kızımı kimin ve nereye götürdüğünü de bilmiyorum. Eğer kızım beni görüyorsa gelsin, devlete teslim olsun” dedi.

2022 yılında kandırılarak kaçırılan kızı Rojin Kızılay için evlat nöbetine dahil olan anne Hülya Kızılay ise gazetecilere açıklama yapmak istemedi.

Her iki aile de evlatlarının fotoğraflarını alarak diğer ailelere dahil oldu.