Diyarbakır’da eski HDP il binası önünde anne ve babaların evlat nöbeti Ramazan ayında da devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019’da eski HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi aralıksız sürüyor. Abdurrahman Dağdeviren’in ağabeyi Şehmuz Dağdeviren, 2015 yılında kardeşinin okul önünde kaçırıldığını ileri sürdü. Dağdeviren, "Burada evlat nöbeti vermekteyim. Benim kardeşim gelmeyene kadar buradan gitmeyeceğim. Çözüm süreci döneminde Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli’ye çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir konuyu açtılar. PKK dedi ki, ’biz ateşkese uyacağız, silah bırakacağız.’ Madem öyle bir samimiyetleri varsa Diyarbakır annelerinin evlatlarını göndersinler ki samimi olduklarına inanalım" dedi.

Siirt’in Şirvan ilçesinden gelen Yusuf Ödümlü’nün babası Nurettin Ödümlü, 6 yıldır HDP il binası önünde nöbet tuttuklarını söyleyerek, "Oğlumu 12 senedir HDP dağa götürmüş. 6 yıldır ölüm haberi gelmiş böyle bu acıyla yaşıyoruz. Ben de şehit ailesiyim. Babamı, kız kardeşimi kaybettim. Evimde 3 can gitti, oğlum da gitti. Şehit ailelerine sesleniyorum, Allah, şehitlere rahmet eylesin. Ben de şehit ailesiyim ama bu bela bitsin. Bu bela kimin kapısını çalacak hiç belli olmaz. Şehit aileleri de üzülmesin. Bu barışı duyduğunuzdan sonra artık yüzde yüz inşallah evlatlarımıza kavuşacağız, umudumuz var" diye konuştu.