Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ü.O. (28) isimli şahsın ikametine yaptıkları baskında 2 kilogram kubar esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince evinde 2 kilo uyuşturucu ile yakalanan zehir taciri tutuklandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.