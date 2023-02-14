Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahvaltı yapıp aşağı inen ev sakinleri, dairelerinden duman yükseldiğini fark etti.

Alınan bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde 818. Sokak’taki Ulaş-14 Sitesi’nin 14’üncü katında yangın çıktı.

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