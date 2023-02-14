Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 14 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 14 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde 818. Sokak’taki Ulaş-14 Sitesi’nin 14’üncü katında yangın çıktı.

Kahvaltı yapıp aşağı inen ev sakinleri, dairelerinden duman yükseldiğini fark etti.

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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.