Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) işbirliğince şehirde yasadışı değerli eşyaların alış-satışına karşı esnafı bilgilendiriyor.

Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) işbirliğince şehirde yasadışı değerli eşyaların alış-satışına karşı esnafı bilgilendiriyor.

Son dönemde Diyarbakır’da artan sahte ve düşük ayarlı altın dolaşımına karşı Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) mücadele ediyor. Bu çerçevede sahte altın ve dolandırıcılık konularında kuyumcu esnafı, suç ve cezaların yer aldığı broşürlerle bilgilendiriliyor.

Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklama yapan DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, Diyarbakır’da sahte altınla mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Yüksel, "Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü 8-9 aydır sürekli bize yardımcı oldu. Yasadışı ürünlerin satışla mücadelesinde emniyetle birlikte hareket ettik. Diyarbakır’da 450 kuyumcu esnafımız bulunmaktadır. Muhakkak bunlar içerisinde yasadışı ürün satanı da var. Bunlar dönem dönem önümüze çıkıp engel olurlar. Biz bunları sürekli uyarıyoruz. Sürekli aklıselim bir şekilde yolumuza devam ettik" dedi.

"Mağdur olma, Mağdur etme" sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Yüksel, "Yıllardır yasadışı ürünlerin satışından beslenen esnafı incitmeden düzeltelim dedik. Diyarbakır Valiliğimiz ve İl Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte broşür hazırladık. Bu konuda bazı esnafımızın belki haber yok diye broşür bastık. Bizler, ’Mağdur olma, mağdur etme’ sloganıyla bu yola çıktık. Sloganımızın anlamı, bir ürün alındığında kontrol edilmeli, rapora verilmeli ve ayarının kaç olduğu öğrenilmeli ki mağdur olunmasın. Bu yüzden vatandaş da mağdur olmaz esnaf da. Esnaf ve vatandaşımızı yasadışı ürünlere dikkat etmesi için oluşturduğumuz not ile bilgilendiriyoruz. İl emniyetimiz bunu esnafımıza dağıtırken sözlü bir şekilde de olayı izah ediyor" ifadelerinde bulundu.

Kuyumcu esnafına dağıtılan bilgilendirme broşürde şu ifadeler yer alıyor:

"Cumhuriyet altını üretimi için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yetkili tek kurumdur. Damga Matbaası Genel Müdürlüğü dışında cumhuriyet altını üreten veya üretimine aracılık eden kişilere 5237 sayılı TCK. 200. Maddesi uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılmayan ve ATA altını olarak satışı yaptığı tespit edilen kişi ve tüzel kişiler hakkında 5237 sayılı TCK. 197. Maddesi uyarınca, Parada Sahtecilik suçundan yasal işlem yapılmaktadır. Ülkemizde ve uluslararası tüm kurumlarda her ayarın 1 milyem değeri olup, standardı belirlidir ve yasalarla koruma altındadır. Düşük ayarlı veya sahte altın sattığı tespit edilen kişiler TCK 158. Maddesi uyarınca Nitelikli Dolandırıcılık suçundan adli işlem yapılmaktadır. Hırsızlık ürünü satın alınması halinde TCK 165. Maddesi uyarınca Suç Eşyasını Satın Almaktan yasal işlem yapılmaktadır. Kuyumcu vitrininde bulunan sahte veya imitasyon ürünlerde aldatma mahiyeti olmaması için altın değildir ibareli bilgilendirme yazısı bulunmalıdır."