İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da bin 200 personelin katılımıyla Eren Abluka-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da bin 200 personelin katılımıyla Eren Abluka-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından bölücü terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır’da "Eren Abluka-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER) ve Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 200 personel 75 operasyonel tim görev alıyor.

224 ayrı noktada 8 milyon 849 bin kök keneviri ve çok sayıda skunk bitkisi ele geçirildi

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır Lice ilçesi Güldiken ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 224 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetlerinde, 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir bitkisi, 648 bin 200 kök skunk bitkisi, 775 kg esrar (kubar ve toz) maddesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” denildi.