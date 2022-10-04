Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi engellilere yönelik yapılan ve pandemi nedeniyle ara verilen atla terapi hizmetine yeniden başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi engellilere yönelik yapılan ve pandemi nedeniyle ara verilen atla terapi hizmetine yeniden başladı.

Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) iş birliğiyle engelli bireylerin duygusal, zihinsel, fiziksel gelişimlerine olumlu katkı sağladığı için Diyarbakır Hipodromu’nda gerçekleştirilen at ile terapi (hipoterapi) hizmetleri verilen iki yıllık aranın ardından yeniden başladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Molaevleri ve Aktif Yaşam Merkezinde kayıtlı olan 4-12 yaş arasındaki engelli bireyler, aileleri ve eğitmenlerinin gözetiminde Ulaşım Daire Başkanlığınca tahsis edilen otobüslerle Diyarbakır Hipodromuna götürüldü.

Görevliler eşliğinde alanı gezen engelli bireyler ve aileleri atları sevip elleriyle besledikten sonra at binme alanına geçti. TJK’nın uzman eğitmenleri tarafından koruyucu giysileri ve kaskları giydirilen çocuklar at bindi.

TJK eğitmenleri, engelli bireylerin el ve göz koordinasyonu sağlaması, dengede durması ve çevreyle daha etkin bir iletişim kurması için at üzerinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.