Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yüzme yarışması etkinliği düzenlendi. Kayapınar Anzele Yüzme havuzunda yapılan yarışmaya 15’e yakın özel gereksinimli çocuk katıldı.

Engelliler Haftasında yapılan yüzme yarışmasına katılan 15 çocuk, havuzda kulaç atarak madalya kazanmak için birbiriyle kıyasıya yarışırken onları izlemeye gelen ailelerin de heyecanlı oldukları gözlendi. Kayapınar Belediyesi Engelliler yüzme Antrenörü Mehmet Yazar, yüzmenin özellikle özel gereksinimli çocukların üzerinde kendilerine öz güvenlerini kas güçlerinin artırılması, gelişimleri amacıyla çok önemli bir spor dalı olduğunu söyledi.

Yarışma sonunda dereceye giren çocuklara madalyaları verildi.