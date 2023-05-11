Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını düzenlediği etkinliklerle kutladı.

Büyükşehir Belediyesi, engellilerin sosyal yaşama katılımlarını artırmak için açtığı kursların yanı sıra düzenlediği aktivitelerle de yaşamlarına renk katıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Amfi Tiyatro’da etkinlik düzenledi.

Halk oyunları gösterisinin yapıldığı etkinlikte, Engelsiz Müzik Korosu’nun seslendirdiği eserler dinleyenlerin beğenisini kazandı. Drama kursu öğrencileri de hazırladığı tiyatro gösterisini sahneledi. Programda, Sümerparkta kurs alan engelli kursiyerlerin hazırlamış oldukları el emeği ürünleri sergilendi.

Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erdem, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Sezgin, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Programın ardından Erdem ve Sezgin özel bir okulda eğitim alan engelli bireyleri ziyaret ederek hediye takdim etti.