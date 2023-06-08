Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Mola evleri Aktif Yaşam Merkezi ve Engelli Destek Merkezinde eğitim gören engelli bireyler piknikte doyasıya eğlendi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Mola evleri Aktif Yaşam Merkezi ve Engelli Destek Merkezi öğrencileri ve velileri için "Yaza Merhaba Pikniği" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen otobüsle alınan engelli bireyler ve aileleri, Karaköprü piknik alanındaki etkinlikte keyifli anlar yaşadı.

Eğitmenlerle beraber top oynayan, şarkı söyleyen, halay çeken engelli bireyler, çuval ve yumurta yarışı yaptı. Yiyecek ve içecek ikramı yapılan etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erden ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Sezgin, engelli bireyler ve aileleriyle yakından ilgilendi.