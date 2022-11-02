Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlı arasında yapılan görüşmeler sonucunda hayata geçirilen Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EDKS) uygulamasının Diyarbakır’da ilk kez başlatılması nedeniyle Tapu ve Kadastro 7. Bölge Müdürlüğü ve Kayapınar Tapu Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlı arasında yapılan görüşmeler sonucunda hayata geçirilen Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EDKS) uygulamasının Diyarbakır’da ilk kez başlatılması nedeniyle Tapu ve Kadastro 7. Bölge Müdürlüğü ve Kayapınar Tapu Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ziyarette Karaman, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Murat Çalık’tan Diyarbakır’da Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 37 Tapu Müdürlüğü’nde aynı anda ilk kez hayata geçirilen Tapu ve Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ve kadastro hizmetleri hakkında genel bilgi aldı.

Bölge Müdürü Çalık, Karaman’a Sultan II. Mehmet’in tuğrasının bulunduğu tabloyu hediye etti. Karaman daha sonra Kayapınar Tapu Müdürlüğüne geçerek, burada elektronik kimlik doğrulama sistemi ve uygulaması ile ilgili işleyişte bulunarak, müdürlük çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tapu ve Kadastro 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Yılın Kamu Kurumu ve İlham Veren Kamu Proje Yönetimi ödüllerine sahip Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) uygulamasına başlandığına işaret edildi. Bu çerçevede ülke genelinde yer alan tüm tapu müdürlüklerine T.C. kimlik kartı ve parmak izi doğrulaması yapan Kart Erişim Cihazı dağıtımı yapılmaktadır” denildi.