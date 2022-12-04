Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yüksek gerilimli elektrik direğine çıkan genç hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yüksek gerilimli elektrik direğine çıkan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde 789. Sokak’ta 20’li yaşlarındaki Bekir Aydın, kaçak şekilde inşaat eldiveni takarak yüksek gerilim direğine çıkarak kablo kesmeye çalıştı. Akıma kapılan genç direkte asılı kaldı.

Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve elektrik şirketi görevlileri geldi. Direkte asılı kalan Aydın, ekipler tarafından indirilerek hastaneye sevk edildi.

Aydın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.