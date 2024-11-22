Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası İş Kadınları Meclisi ile TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle düzenlenen “Ekonomide Kadın Çalıştayı” başladı.

DTSO konferans salonunda gerçekleşen çalıştaya 150 kadın katılırken, gün boyu sürecek olan programda, kadın girişimciliği, kadın istihdamı, kadın kooperatifleri, kadın yoksulluğu ve kentleşme politikalarının kadının ekonomiye katılımına olan etkileri tartışılacak.

DTSO İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası İş Kadınları Meclisi olarak 2019’dan bu yana DTSO bünyesinde çalışmalar yürütmekte olduklarını hatırlattı. Temel kuruluş felsefesinde ekonomik alanda kadınların güçlenmesi ve kadın girişimcilerin desteklenmesi olduğunu belirten Ekingen, "Aynı zamanda kent ekonomisini belirleyen alanların karar mekanizmalarında kadınların nitel ve nicel katılımını artırmayı amaçlamaktayız. İş kadınları Meclisi Demokratik seçim süreçleri işletilerek üyelerini belirlemektedir. Kendi tüzüğü ve çalışma usul ve esaslarına göre şekillenmektedir. 53 kişilik meclisimizin 11 kişilik yönetim kurulu, yine meclis üyelerinden oluşan 8 komisyon bulunmaktadır" dedi.

DTSO İş kadınları Meclisi Türkiye’de bir ilk ve tek olması itibariyle yerel, ulusal ve uluslararası alanda çeşitli kurumların dikkatini çektiği ve ilham kaynağı oluşturduğunu aktaran Ekingen, “Bu kapsamda iş birlikleri ve ortak çalışmalar geçekleştirmiştir. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bu alanda bir fark oluşturmuş, odamız bünyesindeki karar mekanizmalarına kadınların katılımı konusunda bu alana önemli bir ivme kazandırmıştır. Mevcut durumda 35 kadın yönetim, meclis ve komiteler düzeyinde karar mekanizmalarında yerini almıştır. İlk defa Ticaret ve Sanayi Odaları bünyesinde kadın aday meclis başkanı olmuştur. Yine Komite başkanlıklarında da önceliği kadınlar almıştır. Kadınların bu başarısı İş Kadınları Meclisi olarak bizleri umutlandırmış ve gururlandırmıştır" diye konuştu.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Cevher Defne Eyyubi ise Diyarbakır gibi tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir şehirde bu çalıştayı gerçekleştiriyor olmalarının bu hedeflere ulaşma açısından anlamlı olduğunu dile getirdi.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya da, “Çalışmaya katılım sağlayan değerli iş kadınlarına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bu çalışmaya büyük katkı koyan iş kadınlarına teşekkür ediyorum. Bugün bu çalıştay salonuna baktığımızda gerçekleşen katılımla ne kadar iyi bir program olduğunu görüyoruz. Bizler bunu çok iyi başaramıyoruz. Ama kadınların bunu başarabildiğini gördüğümüzde bizi çok mutlu ediyor. Daha önce üye kadın sayısı 450 iken, oluşan İş Kadınları Meclisi sonrası bu sayı 5 bine yükseldi" dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, "Bölgemizde Kadın iş gücüne katılımı etkileyen birçok unsur vardır. Bunlar arasında kültürel ve toplumsal normlar, eğitim düzeyi, iş fırsatlarına erişim, çocuk bakımı hizmetlerine erişim gibi faktörler yer almaktadır. TOBB olarak 2007 yılında TOBB Kadın Girişimciler Kurulunu kurduk. Kurulumuz, girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etti. Farklı sektörlerden yaklaşık 7 bin kadın girişimci üyemizle, 81 ilde ve 160 ilçede, birçok projeye imza atıyor, girişimcilere rol model oluyor. Kadın Girişimciler Kurulumuz, çalışmalarıyla, lise çağından itibaren yeni girişimcilere her zaman ilham kaynağı olacak. Girişimci adaylarımızı cesaretlendirecek, girişimcilik ruhunu tetikleyecek ve merak uyandıracak etkinlikleri sürdüreceğiz. Bu nedenle bizlere düşen en önemli görev, iş dünyası ve toplum olarak Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almalarını teşvik edecek çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katkı sunmaktır" ifadelerini kullandı.