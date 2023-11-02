Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğünce ekim ayında 69 iş yeri ve internet cafe denetlenirken 858 dijital materyal incelenmesi yapılıp 16 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Siber Suçlarla Şube Müdürlüğünce ekim ayında kent genelinde 4 operasyon gerçekleştirilip 69 iş yeri ve internet cafe denetlendi. 858 dijital materyal incelenmesi yapılırken emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, Siberay çalışmaları dahilinde 6 etkinlik-seminer ile 705 öğrenci, öğretmen ve veliye güvenli internet kullanımı ve sosyal ağlar konularında bilgilendirmede bulundu.